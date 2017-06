Ex-vereador de Valparaíso tenta fugir do Genarc, perde controle do veículo, bate em placa e é preso

O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Valparaíso, em ação coordenada pelo delegado Rafael Abrão, prendeu o ex-vereador Ubirajara Dias de Alcântara, conhecido como “Ubiracel”, na terça-feira (30). O ex-parlamentar foi condenado por tráfico de drogas no Distrito Federal, mas vinha cumprindo pena no regime semi aberto na comarca de Luziânia.

No entanto, por estar descumprindo as regras que lhe foram impostas, o Poder Judiciário do município do Entorno determinou a regressão de Ubirajara para o regime fechado, razão pela qual foi determinado seu recolhimento imediato ao cárcere.

Ex-vereador bateu em placa na fuga

Ele estava, desde então, foragido . Após levantamentos, a equipe de investigadores o localizaram. O ex-vereador iniciou movimentos de fuga em seu automóvel após perceber a aproximação dos policiais. Mas acabou perdendo o controle do veículo que dirigia enquanto buscava se esquivar da ação policial, ocasião em que colidiu numa placa próxima a um posto de gasolina e foi preso.

Ele se encontra, agora, à disposição da Justiça, oportunidade em que deverá cumprir a pena que lhe foi imposta. (Fonte: Polícia Civil)