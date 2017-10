Filho agressor é preso após espancar a própria mãe, de 73 anos

Policiais civis de Goianésia prenderam, no dia 27 de outubro, Aparecido Gomes Feitosa, conhecido como “Cidão”, de 51 anos, suspeito de ter agredido covardemente com socos e pontapés sua mãe própria mãe, a aposentada Geralda Gomes, de 73 anos. De acordo com as investigações, as agressões do filho contra a mãe são constantes.

A prisão ocorreu após novas denúncias, as quais levaram os policiais até a residência em que vivem mãe e filho, no Jardim Esperança, onde foi constatada a veracidade das informações. De imediato, Aparecido Feitosa recebeu voz de prisão, e mais uma vez foi autuado pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça (crimes de violência doméstica) contra a própria mãe.(Fonte: Polícia Civil)