Filme goiano As duas Irenes tem pré-estreia e inicia exibição nos cinemas do Brasil no dia 14

Cena do filme “As duas Irenes”

Quatro prêmios no Festival de Gramado, este é o último feito do longa-metragem As duas Irenes, que representou o Brasil no Festival de Berlim. O filme do diretor e roteirista Fabio Meira é uma produção goiana, apoiada pela Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e tem pré-estreia programada para esta quarta-feira, dia 6, e estreia nos cinemas brasileiros em 14 de setembro.

As duas Irenes é protagonizado pelas jovens atrizes goianienses, Priscila Bittencourt e Isabela Torres, que estreiam no cinema. O filme tem a narrativa construída a partir da vida de duas adolescentes e de seus pontos de vista.

Rodado na cidade de Goiás, ao longo de cinco semanas e meia, o diretor tem um carinho especial pela cidade e principalmente pela sua luz. “Eu conhecia cada esquina da cidade, cresci e passei boa parte da minha juventude lá, e sempre quis filmar naquela luz, fazendo um recorte pouco conhecido de Goiás, mas que é tão especial para mim”, diz Meira.

A sessão de pré-estreia integra a programação da Mostra Cine Psi, às 19 horas, no Cinema Lumière. O diretor Fabio Meira e as atrizes Priscila Bittencourt e Isabela Torres estarão presentes e disponíveis para o atendimento à imprensa. Confira o trailer: http://bit.ly/AsDuasIrenes

As duas Irenes será distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes através do projeto Sessão Vitrine Petrobras, com estreia em 14 de setembro. Com patrocínio do Fundo de Cultura de Goiás, da Lei Goyases e do ProAc SP, o filme foi realizado com R$ 1,2 milhão e produzido pela Roseira Filmes e pela Lacuna Filmes, de Diana Almeida e Daniel Ribeiro – produtora do sucesso de público e crítica Hoje Eu Quero Voltar Sozinho – e com coprodução da Balacobaco Filmes, da goiana Simone Caetano.

Trama

No filme, Irene, uma garota de 13 anos, de uma família tradicional do interior, descobre que seu pai tem uma filha de outra mulher, com a mesma idade e o mesmo nome dela. Sem que ninguém saiba, ela decide procurar a garota e um mundo de descobertas se inicia.

No elenco, além das jovens estreantes, Marco Ricca (como o pai), Susana Ribeiro e as atrizes do Grupo Galpão, Inês Peixoto e Teuda Bara. Sobre as filmagens em Goiás, Marco Ricca diz: “As filmagens em Goiás foram maravilhosas, eu não conhecia Goiás Velho e fiquei muito encantado com a cidade. Foi um momento muito bacana porque a gente pode se concentrar bastante lá. Um filme de baixo orçamento e por isso com uma equipe muito pequena, então ficou tudo muito familiar. Filmar lá em Goiás Velho, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, isso tudo imprimiu muito no filme.”.

Serviço:

Os ingressos são vendidos a preço reduzido, através da bilheteria ou “Cartão Fidelidade Sessão Vitrine Petrobras”, que poderá ser adquirido no site do projeto.

Valor máximo do ingresso: R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) – variando de acordo com a cidade. (Goiás Agora)