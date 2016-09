Foragido da “quadrilha do palitinho” é preso em Posse

Policiais civis de Posse prenderam nesta quarta-feira (14/09) Florisvan Guedes da Silva. De acordo com o delegado Eduardo Soares Carrara, o foragido foi localizado na casa de um parente, há poucas quadras da Delegacia. “Ele responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico e três homicídios”, explicou.

Florisvan pertencia a uma quadrilha de homicidas que se caracterizava por escolher o executor de suas vítimas nos jogos de “palitinho” ou “zerinho ou um”. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra um desses momentos, quando o bando define quem executará uma das vítimas. Nas imagens Florisvan aparece ao lado de Douglas Antônio Maciel e Tharly Oliveira Silva.

Douglas e Tharly morreram recentemente em confrontos com a Polícia. Florisvan era o único remanescente do grupo criminoso. “A quadrilha era caracterizada pelo nível de banalização pela vida e crueldade empregada nos homicídios que praticava”, comentou o investigador Sérgio Araújo. (Fonte: Polícia Civil)