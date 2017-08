Foragido investigado por cometer fraude em transporte escolar é preso em Anápolis

Após solicitação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, do Ministério Público (Gaeco/MP) e do titular da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), delegado Regional Fábio Vilela, a Unidade de Inteligência (Unint) de Anápolis monitorou e localizou o foragido da justiça Leonardo Souza e Silva (foto) na terça-feira (22).

A ação foi realizada em cumprimento a mandado de prisão juntamente com os policiais da Delegacia da Capturas de Anápolis. Leonardo é alvo da operação Escola Régia, desencadeada pelo Gaeco/MP em 28 de julho para desarticular uma associação criminosa que fraudavam licitações de transporte escolar. O conduzido se encontra à disposição da Justiça. (Fonte: Polícia Civil)