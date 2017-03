Friboi mandou fechar seu frigorífico de Anápolis

O frigorífico do Grupo Friboi de Anápolis já encerrou suas atividades na cidade. A unidade do grupo funciona na antiga sede do Bordon, no setor Fabril. Até março passado a empresa mantinha 264 funcionários no frigorífico anapolino. Quando Júnior do Friboi desistiu de disputar o Governo de Goiás, decidiu voltar para os Estados Unidos, onde tem sua residência no estado do Colorado, determinou o fechamento de algumas unidades no Brasil. Uma das primeiras da lista foi a unidade de Anápolis, cidade onde nasceu.

A desistência da disputa do Governo do Estado pode ter sido uma decisão familiar, depois que Marconi Perillo divulgou notícia dando conta de que o grupo Friboi tem uma dívida com o Estado na casa de R$1 bilhão. Além de desistir da disputa determinou que seus apoiadores apoiassem a reeleição de Marconi Perillo, o que ocorreu, notadamente com prefeitos tanto do PMDB quanto do PSB.

Até a semana passada o Grupo Friboi já havia demitido aproximadamente 200 funcionários e nesta semana os 64 restantes serão demitidos, alguns dos quais já receberam aviso prévio. Segundo informações colhidas pelo jornal O Anápolis, a alegação dos diretores da unidade de Anápolis é o preço do boi gordo para o abate, o que torna inviável o negócio. Mas se essa desculpa fosse válida ele teria determinado o fechamento de todas as unidades do grupo, com sede no Brasil. O fechamento da unidade de Anápolis foi pode ter sido uma resposta ao povo de Anápolis pelo desprezo dado à sua postulação como candidato a governador.

Os diretores do frigorífico Friboi de Anápolis negam e pode até ser algo parecido com enxugamento da empresa, mas já tem gente admitindo ser uma retaliação ao povo de Anápolis, cujas pesquisas realizadas aqui o colocavam em último lugar na cidade..