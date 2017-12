GAB prende assaltante de banco após roubo de R$ 20 mil em agência

Andrey Warley da Silva

O Grupo Antirroubo a Banco, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra/Deic) deflagrou operação que culminou na prisão em flagrante de Andrey Warley da Silva na manhã de sexta-feira (08). As diligências policiais se devem ao fato de o criminoso ter subtraído R$ 20 mil de uma agência bancária. Ele foi capturado no fim da tarde do mesmo dia, na posse do veículo utilizado no crime, bem como os malotes e os valores subtraídos na ação.

Durante a ação também foi cumprida a prisão preventiva de Andrey. A medida judicial se deve a duas ações criminosas contra as agências do Bradesco, localizadas no Setor Leste Universitário, e uma agência do Bradesco do Setor Sul, Goiânia, praticadas na manhã dos dias 13 de junho e 11 de setembro deste ano. Outros integrantes da associação criminosa da qual Andrey é membro já se encontram presos em decorrência de ações do GAB/Deic.(Fonte: Polícia Civil)