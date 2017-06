GAB/Deic e Bope apresentam três de quatro membros de quadrilha especializada em roubos de malotes de loterias

O Grupo Antirroubo a Bancos (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), junto ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), apresentou três dos quatro membros de uma quadrilha especializada no roubo a malotes de dinheiro de loterias na manhã de quarta-feira (28), no auditório da Secretaria de Segrança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

Rafael Gonçalves Feitosa

De acordo com o titular do GAB, delegado Alex Vasconcelos, os membros da quadrilha agiam no momento em que funcionários de lotéricas do interior do estado se dirigiam a agências bancárias com os malotes, com vistas a realizar depósitos das importâncias no interior dos objetos em contas. Ainda segundo a autoridade policial, os criminosos agiam com alto nível de violência.

Fábio Júnior Coelho Marques, por alcunha “Picachu”, 29 anos; Igor de Abreu, 18 anos, e Jhemison Rodrigues Gomes, 19 anos, foram presos em Aparecida de Goiânia. Já Rafael Gonçalves Feitosa, 27 anos, está foragido. Antes da prisão de uma quase totalidade de seus membros, a quadrilha já havia atacado nos municípios de Pontalina, Edéia, Itaguaru e Pirenópolis.

O chefe do Estado Maior Estratégico da Polícia Militar de Goiás, coronel Sílvio Vasconcelos Nunes, salientou a importância da integração das duas forças policiais para o desfecho eficiente das ações que visam à prevenção e repressão às atividades criminosas. “Essa orientação é muito importante, porque juntos somos mais fortes”, afirma.(Fonte: polícia Civil)