GAB/Deic prende dois membros de quadrilha que assaltou duas agências do Bradesco entre junho e setembro

O Grupo Antirroubo a Banco, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GAB/Deic), desarticulou uma associação criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras na manhã de quarta-feira (11). Após quatro meses de investigações, Thiago Dias Lopes e Alex Junio Pereira Muniz foram presos. Eles participaram das ações criminosas contra duas agências do Banco Bradesco, localizadas na Avenida Primeira Avenida, Setor Leste Universitário e Rua Noventa, Setor Sul, ambas em Goiânia, respectivamente nos dias 13 de junho e 11 de setembro deste ano.

As diligências investigativas apontaram que Thiago e dois indivíduos já identificados, que se encontram foragidos, ingressavam nas agências bancárias. Armados, eles rendiam os funcionários e os constrangiam a abrir os cofres de segurança, subtraindo quantias em dinheiro. Alex permanecia no veículo, exercendo a função de vigilância e apoio na fuga.

Com os investigados foram apreendidos diversos móveis adquiridos com o produto dos crimes, além de dois veículos de alto padrão, bem como um jet ski. As ações policiais continuam no intuito de capturar os outros dois envolvidos já identificados. Os quatro integrantes do grupo criminoso responderão pelos delitos de Associação Criminosa Armada e Extorsão Qualificada pela Restrição da Liberdade das Vítimas. (Fonte: Polícia Civil)