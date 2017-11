Garra/Deic apresenta suspeito de roubo a residência no Setor Morada do Sol

O Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra/Deic) prendeu, no dia 13 de novembro, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, Wanderson Ricardo de Jesus Silva, investigado pela prática de crime de roubo circunstanciado em residência, ocorrido dia 02 de setembro do corrente ano, no Setor Morada do Sol.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Ivaldo Mendonça, na ocasião do roubo, Wanderson surpreendeu o morador quando este manobrava seu carro para sair. Em seguida, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si diversos objetos, gerando grande prejuízo à vítima.

Segundo o delegado, Wanderson contou com a ajuda de outro indivíduo, já identificado, para cometer o crime. Tal participante morreu dias após o assalto. “Durante a investigação , foram coletadas informações suficientes para a expedição do mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido na presente data”, informou Ivaldo. (Fonte: Polícia Civil)