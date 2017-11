Genarc da Cidade de Goiás prende estelionatário que aplicou golpes em pelo menos cinco cidades goianas

Nilton Ferreira da Cunha

O Grupo Especial de Repressão a narcóticos (Genarc) da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), com sede na Cidade de Goiás e sob a coordenação do delegado regional Manoel Leandro da Silva cinco mandados de prisão em desfavor de Nilton Ferreira da Cunha na quarta-feira (22). Ele é suspeito de praticar estelionato em Anápolis, Cromínia, Fazenda Nova, Itaberaí e Pirenópolis. De acordo com as investigações, o crime era cometido por meio da venda de imóveis e veículos automotores. Nilton foi levado para a Cadeia Pública de Itaberaí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)