Genarc de Anápolis realiza apreensão de cocaína de valor estimado em R$ 1 milhão

O Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anapolis estourou um laboratório de cocaína no setor São Carlos na quinta-feira (23). No local, foi preso em flagrante Fabrício Cutrim Rodrigues dos Santos, 29 anos. Ele é responsável pelo processamento de pasta base de cocaína.

Drogas, arma e munições apreendidas pelo Genarc de Anápolis

Foram apreendidos cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína, insumo para o refino do entorpecente, uma pistola calibre 380 e diversas munições nesse calibre e .38. O valor da droga apreendida chega à casa de R$ 1.000.000,00. O conduzido está sendo autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como munição. O autor ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fabrício estava frequentando aulas de química no Sesi-Senai de Anápolis. Foram destacadas, nas diligências, as ações dos agentes Gideony, Moacy e Leandro do Grupo de Capturas e Apoio Operacional (CAOP), ao agente Fabiano do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e à equipe do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) de Anápolis.(Fonte: Polícia Civil)