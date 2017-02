Genarc de Itumbiara apreende 600 kg de maconha

Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara, coordenados pelo delegado Rogério Moreira, prenderam em flagrante nesta terça feira (31), Weliston Martins da Silva, de 29 anos, e o comparsa Cleyton Goncalves Silva, de 35 anos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A dupla, presa na BR060, transportava cerca de 600 kg de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação durou cerca de um mês e evidenciou que Weliston e Cleyton constantemente viajavam até o Paraguai, de onde traziam quantidade significativa de drogas para o sul do Estado de Goiás e também para a capital, onde residem.

Após tomar ciência de que o investigado Weliston retornava do Paraguai, a Polícia Civil montou uma operação visando prender a dupla, abordada no exato momento em que adentrava no Estado de Goiás. O veículo com a droga, um Toyota Corolla, era conduzido por Weliston e escoltado por outro veículo, um VW Gol, conduzido por Cleyton. Eles se comunicavam via rádio, visando evitar a ação policial.

Ao abordarem a dupla, os policiais civis constataram a materialidade delitiva. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à sede do Genarc, em Itumbiara. Os autuados responderão a processo criminal cujas penas somadas podem ultrapassar os 15 anos de reclusão, ficando à disposição da justiça. (Fonte: Polícia Civil)