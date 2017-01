Genro e sogra são presos após golpe em senhora de 75 anos

Policiais civis do 5º DP de Goiânia, com o apoio da Polícia Militar, prenderam nesta quinta-feira (26), Gilson de Sousa Bringel Júnior, de 23 anos, e a sogra dele, Juliana Carla Rocha dos Santos, de 32 anos, logo após eles cometerem um golpe contra uma senhora de 75 anos, moradora do Setor Esplanada do Anicuns. Segundo a dupla, o crime teria sido encomendado por um presidiário.

De acordo com as investigações, a idosa recebeu ligação de um suposto sobrinho, que disse estar vindo de Brasília quando teria sido abordado por policiais federais que teriam exigido propina para liberar o carro e seus ocupantes. Convencida pelo bandido, a vítima foi até uma agência bancária e depositou R$ 1.500 em uma conta bancária do estado do Pará.

O “sobrinho” convenceu a vítima a entregar outros R$ 2.500 a um taxista que foi buscar a quantia na casa da vítima. O taxista foi localizado e afirmou que foi contratado via telefone e entregou o dinheiro a um motociclista. Conforme conta o delegado Ailton Ligório, uma equipe da PM foi acionada simultaneamente e, em troca de informações com a DP, conseguiu localizar o motociclista, que estava em companhia de sua sogra.

Abordado, o rapaz disse que os dois haviam sido contatados por um presidiário para pegar o dinheiro e depositar em outras contas. Em poder deles foi encontrada ainda a quantia de R$ 825,00 além de três comprovantes de depósitos em contas de terceiros. Gilson e Juliana não possuíam antecedentes e foram autuados em flagrante no 5º DP, pelo crime de estelionato.(Fonte: Polícia Civil)