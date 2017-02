George Sadala, ligado ao Carlinhos Cachoeira, vende apartamento para Patrícia Poeta

Georges Sadala tem estreitas relações com Sergio Cabral, Aécio Neves, José Roberto Arruda e Fernando Cavendish, dono da Construtora Delta, envolvida no escândalo de Carlinhos Cachoeira

Mais uma vez o nome de Carlinhos Cachoeira é citado pela imprensa nacional e por alguns blogueiros famosos. O caso está ligado à venda de um apartamento no Rio de Janeiro por R$23 milhões para a apresentadora do Jornal Nacional, Patrícia Poeta. A direção da emissora dos Marinhos nega que seja esse o motivo da saída de Patrícia Poeta da bancada do Jornal Nacional.

George Sadala foi denunciado recentemente pelo deputado Federal Antony Garotinho de um quase falido se tornar um milionário da noite para o dia. A história contada por Garotinho é a seguinte: “Georges Sadala Rihan é amigo íntimo de Fernando Cavendish e Sergio Cabral. Inclusive no casamento de Sadala, segundo a revista Caras, um dos pajens foi Tiago Cabral, filho do governador e de Adriana Ancelmo. Foi Sadala quem levou a Delta para Minas Gerais, sendo o testa-de-ferro de Cavendish em vários negócios..

Há alguns anos atrás, Georges Sadala era um mal sucedido empresário, com empresas inativas e até declarado falido pela justiça. Mas de repente tirou a sorte grande. Foi no governo de Sérgio Cabral que Sadala teve um crescimento patrimonial vertiginoso, através da constituição de oito empresas no período entre dezembro de 2007 e abril de 2011. De empresário falido devendo na praça, com as bênçãos de Cabral em pouco tempo virou um milionário e companheiro de farras do governador e de Fernando Cavendish pelo mundo afora, fazendo parte da “Gangue dos Guardanapos”. Afirma Garotinho em seu blog de campanha.

Não há ligação entre Sadala e Cachoeira, mas a Polícia Federal, nas gravações da Operação Monte Carlo, detectou uma amizade muito forte entre os dois, sendo que ambos foram apontados pela CPMI do Cachoeira, como sendo homens fortes nos negócios da Construtora Delta. Há evidências de que o apartamento adquirido por Patrícia Poeta, que foi comprado de Sadala, teria sido um presente do dono da Delta, Fernando Cavendish, para Sadala, Agora o apartamento foi comprado pela apresentadora do Jornal Nacional Patrícia Poeta, o que pode ter causado um mal-estar nos corredores da Rede Globo. A direção da Emissora desmente esse fato.