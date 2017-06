Gepatri de Anápolis e GTOP/DF apreendem R$ 500 mil em roupas roubadas de fábrica da Hering do Daia vendidas em Taguatinga

Cerca de meio milhão de reais de uma carga de roupas roubada da fábrica da Hering instalada no Distrito Agroindustrial (Daia) de Anápolis foram recuperados pelo Grupo de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) com apoio do Grupo Tático Operacional (GTOP) do Distrito Federal na madrugada de sábado (10). No total, aproximadamente 5 mil peças foram apreendidas.

Policiais que participaram da ação

Em diligências que se estenderam de Goiânia a Brasília, as equipes do Gepatri e GTOP localizou a carga roubada em uma loja na Feira dos Goianos, em Taguatinga. No local, foi constatada procedência dos produtos.

Em entrevista junto aos investigadores, o proprietário da loja informou que em sua residência também havia mais roupas do mesmo lote roubado. Os presos foram conduzidos ao 12º DP/DF, onde aconteceu a lavratura do flagrante de recepção em desfavor de Thiago Alves Dias Garzezi. A delegada titular do Gepatri Anápolis, Carla de Bem Monteiro, agradeceu os policiais do GTOP/DF pelo pronto atendimento. (Fonte: polícia Civil)