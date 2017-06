GIH de Anápolis prende autor de assassinato por dívida de drogas

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, com o apoio operacional da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Pirenópolis, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de Jarbas dos Santos Coelho (foto), 24 anos, na quinta-feira (29).

De acordo com a investigação, Jarbas é apontado como autor dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio praticados contra Mateus Ribiero Bessa e Adriele Costa Rodrigues Ribeiro, respectivamente, no dia 10 de março do ano passado, na Vila Jaiara.

Segundo o Delegado Vander Coelho, responsável pela investigação, Jarbas foi interrogado e confessou a prática do delito. Ele alegou, como causa para o assassinato, um desentendimento com a vítima Mateus em razão de uma dívida de drogas. O inquérito policial será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)