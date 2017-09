GIH de Anápolis prende dupla suspeita de homicídio ocorrido em 2015

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, dando andamento à Operação Xadrez Merecido, cumpriu, no dia 11 de setembro, dois mandados de prisão preventiva em desfavor de Alencar Gomes de Paula e seu irmão, Jairo, vulgo “Cabelo”. Ambos são investigados pelo homicídio de Rodrigo Nunes Mangabeira, vulgo “Da Fonte”, fato ocorrido no ano de 2015, no Bairro Filostro Machado.

O motivo do crime, de acordo com as investigações, foi o fato de a vítima estar ajudando a família de um rapaz identificado como Daniel, desafeto de Alencar. No dia dos fatos, Alencar e Jairo a dupla, que estava num veículo, desceu e disparou contra Rodrigo e seu irmão, Paulo Nunes. Segundo a Polícia Civil, Alencar e Jairo podem estar envolvidos em outros homicídios. (Fonte: polícia Civil)