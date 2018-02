GIH de Luziânia prende um dos autores de homicídio que chocou município

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia cumpriu, na terça-feira (20), mandado de prisão temporária expedido em desfavor de Hebert Santos Diniz, 22 anos, investigado por homicídio qualificado ocorrido em novembro do ano passado contra a vítima Jhonatan Danilo Queiroz Borges, 20 anos.

E acordo com as investigações realizadas, Hebert e um comparsa ainda não identificado conseguiram ingressar na residência dos familiares da vítima se identificando como policias. Ao se depararem com Jhonatan no sofá da sala, efetuaram contra ele vários disparos de arma de fogo. A vítima faleceu no local, em presença de seus pais e irmã.

A equipe do GIH de Luziânia prossegue com as investigações no intuito de identificar e prender o coautor do crime. Participaram das diligências os policiais civis Ygór, Jânio, Divanilson, Helena, Márcio, Braziliano, Correia e Luís Gustavo, coordenados pelo delegado Maurício Rocha Passerini. (Fonte: Polícia Civil)