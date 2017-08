GIH prende autor de homicídio cometido no Bairro Boa Vista, em Anápolis

Ao ser interrogado, Jonathan Rodrigues afirmou aos policiais que assassinou Wanderson Landim por se sentir ameaçado pela vítima

Jonathan Rodrigues Lemes

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis mandado de prisão preventiva em desfavor de Jonathan Rodrigues Lemes, por alcunha “Don Don”, 19 anos, na manhã de sexta-feira (11). Ele é investigado pelo crime de homicídio contra Wanderson Paes Landim Fernandes, ocorrido no Bairro Boa Vista, região norte de Anápolis, no dia 22 de abril do ano passado. De acordo com o que foi apurado pela equipe policial, o suposto autor praticou o delito em companhia de um menor.

Jonathan foi interrogado e confessou a prática do crime. Em sua defesa, ele alegou ser constantemente ameaçado pela vítima. Ele confirmou informações já contidas nos autos do inquérito, segundo as quais Flávio Fernando Batista, assassinado no mesmo dia próximo a casa de Wanderson, foi morto por vingança por ser cunhado de Jonathan.

Segundo o delegado Vander Coelho, que presidiu as investigações, os autores do homicídio de Flávio, Muriel Henrique Rodrigues da Silva e Wesley Lopes da Silva, são considerados criminosos de altíssima periculosidade. Ambos já estão presos pela prática de outros crimes de homicídio e agora responderão por mais esse ilícito, também presos preventivamente após o cumprimento dos respectivos mandados de prisão realizado na última sexta-feira (11). (Fonte: Polícia Civil)