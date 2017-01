Goiás ocupa terceiro lugar em transplante de córneas no País

Reportagem: Letícia Santana Fotos: LeoIran

Era domingo de 2009 e, como de costume, a família de Ana Abadia se reunia na porta de casa no bairro Goiá 1, em Goiânia, com os vizinhos e amigos. Os adultos conversavam enquanto as crianças brincavam na calçada, entre elas, os filhos de Ana, o Rafael de dois anos e a Gabriela de quatro anos. Rafael estava empurrando a irmã na motoca como adoravam brincar.

Em questão de segundos, um carro desgovernado virou a esquina e atingiu Rafael, que saiu rolando pela rua até sua mãe o pegar em seus braços e sair desesperada à procura de ajuda. Quem conta em detalhes a trágica história é a própria dona Ana, que carrega consigo a força de ser o esteio da família mesmo após o passar dos anos.

Rafael ficou na UTI, mas uma semana após o acidente foi constatada a morte cerebral. Menino alegre e travesso, como a mãe o descreve, Rafael se tornaria uma estrela brilhante no céu, mas antes de partir, a família decidiu que seus órgãos funcionariam em outros corpos. Segundo Ana, todos os órgãos possíveis do pequeno arteiro foram doados, exceto o coração que não tinha receptor compatível.

época, Ana não tinha conhecimento sobre doação de órgãos. Após ser abordada pela Central de Transplante, ainda no hospital, se informou com um parente que era médico e, junto à família, decidiu pela doação. “É bom para quem esperava, porque é uma chance de vida que teve. Mas não fui heroína e aquilo não diminuiu a dor da perda, é um filho”.

Ana enfatiza que nunca se arrependerá de ter feito a doação. “Você tem a chance de salvar outras vidas. Acho que isso é coisa de Deus. Se Ele está dando oportunidade de salvar outra vida …”. Movida pela fé, dona Ana continua criando forças dia após dia para cuidar de toda a família.

Números no Estado Em Goiás, atualmente, são realizados transplantes de córneas, rins, coração e medula óssea. O de córneas é o mais comum, ocupando a terceira colocação no ranking nacional, segundo levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) de janeiro a setembro de 2016. Ano passado foram realizados 778 transplantes de córneas de janeiro a dezembro. Goiás fica atrás apenas do Distrito Federal e Ceará.

O gerente da Central de Transplante de Goiás, Fernando Castro, explica que o transplante de córneas apresenta os números mais altos porque, além de ter mais equipes que fazem o procedimento no Estado, as córneas, que são tecidos, podem ser captadas em até seis horas depois do coração ter parado e não precisa ter tido morte encefálica. Já os órgãos devem ser captados e transplantados num período menor. O coração, por exemplo, em quatro horas.

Ano passado foram realizados quatro transplantes de coração, 71 de rins e 45 de medula óssea em Goiás. Até dezembro, quase mil pessoas aguardavam na fila de espera pela doação (veja quadro abaixo). Entre essas pessoas que um dia estiveram à espera de um órgão para ter sua vida de volta estava o Walex Alves.

Há um ano ele estava entre as 68 pessoas que receberam rim de um doador cadáver, como é chamado quando a pessoa morre e a família autoriza a doação. O rim também pode ser doado por um doador vivo desde que haja compatibilidade.

Walex, que tem 25 anos, se via ligado a uma máquina de hemodiálise para o resto de sua vida. “Não tinha esperança nenhuma. Achava que transplante era só para quem tinha dinheiro”. Após oito meses na hemodiálise e dois meses na fila de espera, ele recebeu o rim de um doador cadáver. Para ele, uma nova vida surgiu.

“Quando está fazendo hemodiálise você fica preso àquela máquina. São três sessões por semana durante quatro horas. Você não vive mais. Fica privado de tudo. Pensei que ia ficar o resto da vida ali”, diz Walex, que agora leva uma vida mais livre e, como ele revela, apesar de estar tomando ainda as medicações necessárias, agora pode beber água e viajar sem se preocupar com a máquina que o aprisionava.

Após captação, os órgãos são levados ao receptor para o transplante

Ainda na fila de espera está Raimundo Nonato, de 55 anos. Ele está há um ano esperando por um transplante de coração. Após sofrer alguns infartos, ele foi ao médico, que constatou que apenas 20% do coração está funcionando e é necessário o transplante. Ele saiu do Maranhão, onde morava, e veio para Goiás, porque soube que aqui fazia transplante de coração.

Nonato parou de trabalhar. Conforme conta, ele não pode fazer esforço físico e até para dormir é difícil. “Preciso dormir sentado. Tenho que ficar mais quieto, senão o coração acelera. Agora estou esperando uma bênção de Deus e o bom senso das famílias com este gesto de solidariedade”. Para ele, a cada chamada no telefone surge a esperança de que será a Central avisando que a hora do transplante chegou.

Diretor da Central, Fernando Castro

A morte encefálica Segundo estatísticas, foram registradas 340 notificações de morte encefálica de janeiro a dezembro de 2016 em Goiás. O gerente da Central, Fernando Castro, explica que todo o processo de doação de múltiplos órgãos começa a partir do diagnóstico da equipe médica, que abre um protocolo para confirmar a morte encefálica. São realizadas duas avaliações clínicas por médicos diferentes, além de um exame complementar.

Fernando esclarece que quando se fala em morte encefálica quer dizer que não tem fluxo sanguíneo e não tem atividade cerebral que condiz com a vida. “O coração está batendo somente por auxílio das máquinas, seja o respirador, seja aquela que está infundindo algum tipo de droga”. Pessoas vítimas de dano cerebral irreversível, geralmente causado por traumatismo craniano ou Acidente Vascular Cerebral, podem doar órgãos e tecidos e pessoas que tenham falecido vítimas de parada cardíaca podem doar tecidos.

Fernando explica que o trabalho da Central de Transplante só entra após a confirmação do diagnóstico dos médicos. Uma equipe multiprofissional aborda a família, de forma respeitosa, para explicar sobre a doação de órgãos e saber se farãi a doação. No Brasil, se quer doar, não precisa deixar nada por escrito. Aquele procedimento antigo de registrar a vontade da doação em carteira de motorista não existe mais. Agora só é preciso conversar com a família e deixar claro o desejo de doar após morte. A doação só acontece após a autorização familiar.

psicóloga da Central de Transplante, Karina Godinho, explica que, após a notícia da morte encefálica, a equipe entra para falar sobre a doação. É um momento delicado, mas a captação e transplante de órgãos exigem agilidade, já que são poucas horas para fazer todo o procedimento, caso haja doação.

“O papel da psicologia num primeiro momento é o acolhimento dessa família, de deixar a família demonstrar o que está sentindo naquele momento. Depois esclarecemos todas as dúvidas. A abordagem deve ser feita com muito tato. Quando você chega com respeito e a família se sente acolhida, a abordagem fica mais tranquila. A família deve se sentir acolhida durante todo o processo e entendemos, acima de tudo, que a doação é um gesto de amor”, diz Karina.

Ano passado, das 340 mortes encefálicas em Goiás, apenas 47 famílias autorizaram a doação de múltiplos órgãos. Os outros 293 que não puderam doar, segundo Fernando, pode ter sido por alguma contraindicação ou por conta da idade que não pode fazer a doação de múltiplos órgãos ou mesmo porque a família não consentiu.

Fernando diz que a Central tem trabalhado para conscientizar a população sobre o processo de doação. Nos últimos três anos, aumentou o número de doadores efetivos: em 2014 foram 26; em 2016, 47. Mas assim mesmo, no Estado, o número de famílias que não doam ainda é alto. Há 63% de negativa familiar.

A Central tem trabalhado junto às universidades sobre a doação e transplantes. Nas unidades hospitalares, através das Comissões, leva conhecimento para os funcionários e junto à população são realizadas campanhas constantemente em locais públicos.

Destaque para hospitais estaduais Dentre os hospitais em Goiás que mais contribuem para a doação de órgãos e tecidos estão os estaduais. O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) fica em primeiro lugar. Em segundo está o Hospital de Urgências Otávio Lage (Hugol) e em terceiro o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). Os três juntos são responsáveis por mais de 80% das doações feitas no Estado.

Fernando explica que dentro de cada hospital há uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, que é responsável por acompanhar os possíveis doadores e informar à Central de Transplante, que só atua após confirmação de diagnóstico da morte encefálica. Essa comissão também tem o papel de acolher a família no hospital.

Fernando ressalta que está em estudo um projeto para a criação de uma Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (Opos) até no final deste ano, que será responsável por uma determinada região no Estado ajudando a Central e as Comissões já existentes. “Seria um braço da Central de Transplante para fazer o controle. A Central sozinha não consegue visitar todos os hospitais para os possíveis doadores”, informa (Goiás Agora)