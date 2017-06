Golpistas que adquiriam veículos fraudulentamente são presos pela Polícia Civil

Policiais civis da DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores) deflagraram nesta quarta-feira (28/06) a “Operação Scammers”, que resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de aplicar golpes na compra e venda de carros na internet. Foram presos José Vasconcelos Martins Júnior, Jean Gonçalves Cares, Christiano Carneiro de Abreu Vieira e Deborah Danyella Borges Rocha.

De acordo com o delegado Paulo Ludovico, os presos entravam em contato com vendedores manifestando interesse em adquirir um automóvel. Em seguida, simulavam o pagamento e, depois, revendiam os carros no site OLX. A suspeita é que o grupo tenha feito mais de 50 vítimas. “Os golpistas simulavam o pagamento com cheque ou depósito e, em seguida, iam com a vítima ao cartório para fazer a transferência do veículo. No momento em que a vítima notava que o dinheiro não tinha caído, os criminosos já tinham feito a transferência e revendido o automóvel para terceiros de boa-fé”, explicou o delegado. (Fonte: polícia Civil)