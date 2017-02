Governador de Goiás determinou a nomeação de Benedito Torres Neto para procurador-geral de Justiça

Marconi recebeu ofício de Lauro Nogueira e determinou nomeação de Benedito

O governador Marconi Perillo determinou, no último sábado (4/2), a nomeação de Benedito Torres Neto para o cargo de procurador-geral de Justiça de Goiás no biênio 2017-2019, após receber das mãos do atual procurador-geral, Lauro Machado Nogueira, o ofício com o resultado da eleição ocorrida no dia anterior no Ministério Público de Goiás (MP-GO). O despacho para nomeação foi encaminhado pelo governador para a Casa Civil e será publicado nos próximos dias.

Lauro Nogueira elogiou Marconi por, mais uma vez, respeitar o resultado democrático das eleições no MP-GO, nomeando o candidato mais votado na lista tríplice encaminhada a ele. Na eleição, promotores e procuradores de Justiça do Estado deram 193 votos para Benedito Torres, 150 votos para Rodney Silva e 118 votos para Ana Maria Cunha. O procurador-geral também parabenizou o seu sucessor pela vitória e nomeação, informando que passa a organizar a transição para a posse, que será realizada dia 10 de março. (Ricardo Santana – Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)