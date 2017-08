Governador garante convocação de 2,5 mil policiais

Governador em entrevista à rádio na capital esta manhã. Foto divulgação

O governador Marconi Perillo afirmou na manhã desta quinta-feira, dia 17, em entrevista à rádio CBN Goiânia, que em breve o Governo de Goiás vai convocar os 2,5 mil aprovados no concurso da Polícia Militar.

Além disso, o governo anunciou a abertura de novo certame para mais 2 mil homens, “sempre respeitando as condições do orçamento do Estado”.

Em seguida, o governador deu entrevista ao jornal O Popular, oportunidade em que falou sobre os investimentos do Estado na segurança pública e cobrou ajuda do governo federal na área. “Já autorizei o chamamento de novos agentes prisionais e estamos trabalhando na construção de novos presídios, principalmente no Entorno do DF”, pontou.

Marconi, por fim, reforçou que “estamos gastando com segurança mais do que gastamos com saúde”. Ele concluiu ao afirmar que “o governo federal, agora, precisa ajudar os estados”.