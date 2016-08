Governo anuncia início das atividades das OSs na educação, por Anápolis

Os colégios estaduais de Anápolis vão se transformar em laboratório experimental para uma das organizações sociais que participaram da licitação para comandar 23 escolas pertencentes à subsecretaria da Educação, com sede em Anápolis. Não se sabe os motivos pelos quais o governo decidiu iniciar a experiência por Anápolis. Para dar início às atividade, a secretária de Educação, Raquel Teixeira, disse essa semana que dentro de mais alguns dias vai anunciar a entidade que venceu a primeira licitação, referente às 23 escolas Estaduais pertencentes à subsecretaria da Educação na cidade.

Questionada sobre o nível de autonomia das OSs nas escolas, a secretária frisou que o controle pedagógico é e continuará sendo da Seduce, representada em cada unidade pelo diretor eleito democraticamente. “É claro que a OS chega lá para ajudar a implementar, melhorar e aprimorar esse processo todo. Serão sempre bem-vindas as ideias de avanço, melhoramento e inovação. O diretor, junto com a OS e acompanhado pela Seduce, é quem definirá as ações. A autonomia não é da OS sozinha, é um trabalho conjunto, por isso é gestão compartilhada”. Afirmou Raquel Teixeira.

Entre as responsabilidades da OS prevista no edital está a de cumprir metas de equidade. Para Raquel, um dos principais pontos que será cobrado é a questão do apoio individualizado ao aluno com necessidades especiais e ao aluno de baixo rendimento. “Nenhum aluno será transferido por baixo rendimento, a escola terá que encontrar mecanismos para ajudá-lo, até porque aprender é um direito dele, o mesmo com alunos com necessidades especiais. A OS terá flexibilidade e possibilidade de contratar, de forma mais rápida, professores para esses casos. Então essas crianças terão tratamento muito especial e cuidadoso”, garantiu.

Professores A secretária esclareceu que o contrato temporário será substituído por CLT, respeitando todas as leis trabalhistas. A quantidade de professores efetivos em cada escola será mantida, contando que tenha pelo menos 30% do total do quadro de docentes. “O estatuto do magistério dá muita segurança ao professor. Ele é transferido se houver razão para processo administrativo ou se desejar”.

Já sobre o pagamento, a titular da pasta explicou a diferença jurídica entre piso salarial e carreira e ainda foi enfática: “O piso nunca deixou de ser pago em Goiás. Esse ano, como nos anos anteriores, o piso será pago retroativamente a janeiro. A última coisa que quero na vida é achatar a carreira. Os estudos de impacto estão sendo feitos e estamos fazendo esforço para que o mesmo índice dado ao P1 seja estendido aos outros”.

Os estudantes que acamparam nas escolas no início do ano, continuam descrentes diante do novo modelo de administração e estão prontos para uma nova investida contra essas organizações. No entanto, nota-se uma espécie de passividade dos estudantes diante dessa nova prática que será implantada a partir de Anápolis. Os professores também estão apreensivos já que vão ter que conviverem com duas direções: a pedagógica e a administrativa. A quem caberá a última palavra. Aos diretores da OS ou à direção pedagógica? Questionam.

Sabe-se que os professores com contratos especiais vão ser absorvidos pelas OSs que pagarão seus salários. Esses professores serão funcionários das organizações e não do Estado. Vai ser uma mistura de professores da rede pública com professores da rede privada. Os educadores sabem que essa salada não vai dar certo e certamente haverá conflitos entre os dois tipos de professores: o público e o privado.