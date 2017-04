Governo de Goiás e Caracal lançam Pedra Fundamental para a construção da indústria no Brasil

Com a presença do governador Marconi Perillo e do CEO da indústria de armas Caracal International LLC, Hamad Salem, será lançado hoje, a pedra fundamental da Empresa de Equipamentos para Segurança e Defesa – Caracal Brasil- pelos empresários goianos (sócios da empresa) Paulo Humberto Barbosa e Augusto Delgado de Jesus. O evento acontece nessa segunda-feira, 10, às 14H30 no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis.

A Caracal é dedicada à produção de armamentos e munições exclusivas para as forças de segurança pública do Brasil e com atenção voltada para o mercado da América Latina. A escolha pelo Estado de Goiás ocorreu em função da força da economia goiana e do programa de incentivos industriais do governo Marconi Perillo, além da localização estratégica do Estado, próximo aos grandes centros consumidores do País.

A indústria que fabrica armas pequeno calibre, fará um investimento inicial de R$ 100 milhões na construção e início das operações da unidade no Estado, com geração de 600 empregos diretos, incialmente. A estimativa é de que sejam investidos um total de R$ 500 milhões até o final da construção, que será a maior do mundo e a primeira instalada no Brasil, com previsão para entrar em funcionamento no final de 2018.

O protocolo de intenções foi assinado durante a Missão Comercial do Governo de Goiás no Oriente Médio, em fevereiro de 2017. O governador Marconi Perillo e Hamad Salem Al Ameri assinaram o protocolo durante o Seminário de Negócios Como Investir em Goiás. Além de Abu Dhabi, a Caracal tem fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos. Com sede em Abu Khadi, nos Emirados Árabes, a Caracal Internacional é líder na região e é detentora de linha completa de produção, do design à montagem de armas.

A empresa Delfire Indústria e Comércio de Extintores, com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) já havia firmado acordo com a Caracal International LLC para a instalação de uma planta industrial da empresa em Goiás, o que ocorre hoje. Todos os pedidos de licenciamentos para a instalação da indústria em Anápolis, já foram encaminhados às Forças Aramadas do Brasil. A iniciativa conta com o apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED) E DA Secretaria de Segurança Pública e Administração ´Penitenciária (SSPAP).