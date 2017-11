Governo de Goiás inaugura Alameda da Paz em Aparecida de Goiânia

O governador Marconi Perillo entregou nesta quarta-feira, dia 8, ao lado do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e do vice-governador José Eliton, mais uma obra do Goiás na Frente, a pavimentação da Alameda da Paz, em Aparecida de Goiânia, no Jardim Cristal, próximo ao Polo Empresarial.

Na obra, com extensão de 5,2 quilômetros, foram investidos R$ 13,4 milhões do Tesouro Estadual; outros R$ 10,6 milhões foram investidos pela prefeitura, para a construção, já entregue, do trecho de pouco mais de 5 quilômetros, totalizando R$ 24 milhões.

A via, que tem mais de 10 quilômetros, foi feita em parceria. “Nós estamos começando o dia de hoje com o pé direito, concretizando um sonho de muitas gerações que é a inauguração da Alameda da Paz”, enfatizou Marconi.

O prefeito de Aparecida reconhece o esforço do governador Marconi Perillo para fortalecer a infraestrutura do município, conseguindo “atrair investimentos e gerar os empregos que a população tanto precisa”. O prefeito anunciou que vai ser construído um condomínio fechado na região e que graças aos investimentos em infraestrutura, Aparecida contava com seis mil empresas ativas, e hoje está ultrapassando a casa das 42 mil. Disse acreditar que “outras obras serão inauguradas com Marconi Perillo e com o José Eliton”.

Imperou entre as autoridades presentes à inauguração o tom de respeito mútuo, de parceria em prol das famílias. Para Marconi, “essa é uma obra que tem um significado e uma simbologia muito importantes. Ela significou, alguns anos atrás, a união do Governo do Estado com a prefeitura de Aparecida de Goiânia para a realização de uma obra estratégica, importante para o povo. À época, Maguito Vilela era prefeito”, e a parceria foi boa e continuou.

Rememorando o período em que disputou a eleição de 2002 com o ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, o governador disse que “muita gente imaginava que as nossas relações seriam conturbadas, difíceis. Mas nós dois provamos o nível de amadurecimento a que tínhamos chegado logo nos primeiros dias. Conversamos e entendemos que o melhor a fazer era darmos as mãos em favor do povo de Aparecida”.

Marconi acrescentou que o tempo novo da política goiana, “de parceria, de respeito mútuo, de trabalho conjunto em prol do cidadão, independente do partido do governante, tem dado resultados positivos e colocado Aparecida de Goiânia em posição de destaque no cenário econômico de Goiás e do Brasil”.

Na visão dele, “o poder é bom” quando se administra em favor do povo, “quando a gente deixa as picuinhas de lado, e trabalha pelo bem comum”. Lembrou que “nos Estados Unidos, seja qual for o presidente, todo mundo se une pela América. Aqui no Brasil nós temos que aprender essa lição e nos unirmos por Goiás e pelo país”. Finalizou reiterando que “a Alameda da Paz simboliza um novo tempo na política goiana” independentemente de cor partidária.

Alameda da Paz

A Avenida liga o Polo Empresarial às avenidas Independência e Diamante, tornando-se importante opção de acesso à BR-153, antiga reivindicação dos moradores e empresários da região, e vai agilizar também o acesso ao Anel Viário e à BR-060. A infraestrutura da Alameda da Paz, compreende, além da terraplanagem e pavimentação, a construção de um bueiro triplo celular de concreto e a instalação dos dispositivos de drenagem, como calhas e meio-fios.

Realizações

O vice-governador José Eliton, coordenador do Goiás na Frente, destacou os principais feitos do Governo do Estado no município de Aparecida de Goiânia e as parcerias para o futuro, durante a solenidade de inauguração da Alameda da Paz. O convênio do Goiás na Frente para Aparecida de Goiânia foi assinado pelo governador Marconi Perillo com o prefeito Gustavo Mendanha no dia 9 de agosto (2017), no valor de R$ 12,5 milhões. A prefeitura definiu que a destinação do dinheiro seria a pavimentação urbana e a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores.

Na época, o governador assinou, ainda, ordem de serviço para obra de pavimentação asfáltica da via que liga o Setor Real Grandeza à GO-020, no valor de R$ 12 milhões; e para construção de 272 apartamentos no Residencial Miramar, em parceria com o governo federal, no valor de R$ 23 milhões e 120 mil.

Para Eliton, a inauguração da Alameda da Paz, obra financiada com R$ 13,4 milhões do Goiás na Frente e as demais parcerias, representam “um conceito, uma ideia. A ideia de um líder que busca caminhar pela trilha da construção, pela união de esforços para atender as famílias, as necessidades de infraestrutura da cidade”.

Escassez de água

Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, lembrou que esteve com o governo do Estado para buscarem juntos uma solução rápida para a escassez de água no município causada pela forte estiagem deste ano. “Eu dei o grito de socorro e o governador Marconi Perillo e o presidente da Saneago nos atenderam com rapidez. A Saneago providenciou o abastecimento das nossas unidades de saúde, das nossas escolas, e encaminhou caminhões para atendermos os bairros mais atingidos”.

Sobre uma solução definitiva, o prefeito ressaltou que esteve, recentemente, no BNDES, com auxiliares do Governo de Goiás, em busca de recursos para a construção do “linhão” que vai levar água do Sistema Produtor Mauro Borges à cidade. “Nós estamos tendo o apoio do Governo do Estado para executarmos a construção do ‘linhão’, que é a solução definitiva para o abastecimento de água e também para levarmos a rede coletora de esgoto para toda a cidade”, afirmou.

Foto: Humberto Silva