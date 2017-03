Governo de Goiás vai federalizar 580 quilômetros de rodovias estaduais

GO-118, trecho Divisa GO/DF-Campos Belos

Quinhentos e oitenta quilômetros de rodovias estaduais devem ser repassados para o governo federal, conforme prevê o projeto enviado à Assembleia Legislativa de Goiás. A Agetop entregará trechos da malha estadual em boas condições de tráfego que recebem, de forma ininterrupta, serviços de conservação e que ainda poderão ser restaurados.

Recursos para isso, da ordem de R$ 1,3 bilhão, foram garantidos pelo governador Marconi Perillo, para serem aplicados nos próximos dois anos. O processo de federalização envolve GO’s que coincidem com trechos de rodovias federais que cruzam Goiás, que estavam sob responsabilidade do governo estadual.

Com a iniciativa, os serviços de manutenção e as obras de melhorias serão custeados com recursos federais, o que representa redução nos gastos estaduais com possibilidade de investimentos em outros trechos da malha rodoviária. A escolha das rodovias foi resultado de negociação entre os dois governos, levando-se em conta o interesse socioeconômico das regiões em que se encontram os segmentos.

Serão federalizados: 227 quilômetros da GO-118, trecho Divisa GO/DF-Campos Belos; 156 da GO-050, trecho Jataí-Chapadão do Céu (Divisa GO/MS); 144,7 quilômetros da GO-184, trecho Jataí-Aporé; 27,5 da GO-302, trecho Aporé-Entroncamento GO-180; um quilômetro da GO-180, trecho Entroncamento GO-302-Cassilândia (Divisa GO/MS); 24 da GO-241, trecho Uruaçu-São Miguel do Araguaia. (Fonte: Agetop)