Governo do Estado divulga edital para concursos da Polícia Militar

São oferecidas 2.500 vagas para soldado e cadete, com remuneração de R$ 1.500 a R$ 5.400, respectivamente. Candidatos têm prazo de 14 de setembro a 06 de novembro de 2016 para efetuar inscrições, via internet, pelo site www.funrio.org.br

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), divulgou o edital para o concurso da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). São 2.500 vagas, sendo 2.420 para soldado de 3ª Classe, com o subsídio de R$ 1.500, e outras 80 para cadete, com salário de R$ 5.401,43.

Os candidatos têm o prazo de 14 de setembro a 06 de novembro de 2016 para efetuar inscrições, via internet, pelo site www.funrio.org.br. As provas escritas estão programadas para os dias 15 de janeiro de 2017, para os candidatos ao cargo de soldado de 3ª Classe, e no dia 22 de janeiro para cadete. O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de maio de 2017.

A carga horária para os candidatos aprovados em qualquer um dos dois cargos será de 42 horas semanais. O valor da taxa de inscrição será de R$ 110 para o cargo de soldado e de R$ 140 para o posto de cadete. Os inscritos terão até o dia 09 de novembro de 2016 para efetuar o pagamento da respectiva taxa.

A seleção será realizada em quatro etapas, todas de caráter eliminatórios: prova objetiva e discursiva, teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social. Para concorrer a uma das vagas para soldado o candidato precisa ter diploma ou certificado de conclusão de curso superior em qualquer área de conhecimento. Já para concorrer as vagas do cargo de cadete os candidatos devem ter o diploma de bacharel em direito. Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.

O concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade Feral do Estado do Rio de Janeiro (Funrio) e pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo.

Os candidatos poderão fazer as provas objetivas e discursivas nas cidades de: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçu, Formosa e Águas Lindas. Os aprovados prestarão serviços em todo o Estado de Goiás. Para obter mais informações o edital está disponível na íntegra, no site: portaldoservidor.go.gov.br.

FOTOS: JOTA EURÍPEDES