Governo Temer quer caixa financiando residências milionárias para os ricos

“Tenho só a lamentar que um banco público como a Caixa mude a sua orientação e passe a fazer financiamento de um montante tão alto. Imagine o que é um imóvel de R$ 3 milhões, que se localiza, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Quantos quartos ou suítes, quantas vagas de garagem. E a gente sabe que 80% do déficit habitacional do país fica na faixa de até três salários mínimos. O recurso sendo usado para imóveis de valor muito mais alto, enquanto que a população que mais precisa fica sem alternativa”.

A afirmação é da ex-ministra Miriam Belchior, que também presidiu a Caixa, ao comentar a decisão do governo interino de ampliar os financiamentos do bancos para imóveis de até R$ 3 milhões. Vergonha senhor presidente que protege apenas os ricos e corta recursos do Bolsa Família e o valor do salário mínimo que vem sendo reajustado acima da inflação e agora que mudar essa metodologia. Em breve os miseráveis vão para as esquinas das ruas pedir esmola para matar a fome de seus filhos, como ocorre em alguns países africanos.