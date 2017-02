Grupo de Repressão a Crimes Rurais da PC prende quadrilha e recupera mais de 200 cabeças de gado roubadas por todo o estado

Da esquerda para a direita: Jonathan, José Rodrigues, José Nélio e Cleuton Ferreira Neves

O Grupo de Repressão a Crimes Rurais e divisas (GRCRD) prendeu um grupo acusado de praticar vários roubos na zona rural do Goiás. As diligências destinadas à captura dos membros se deram na sexta-feira (10) e sábado (11). Até o momento, foram recuperadas mais de 200 rezes. Os membros da quadrilha agiam com violência contra as vítimas, as quais ainda eram obrigadas a ingerir medicamentos para dormir.

José Rodrigues Ferreira Neves, Cleuton Ferreira Neves, Jhonatham de Sousa Faria e José Nélio de Castro roubavam o gado e objetos das residências das fazendas. Os semoventes bovinos eram transportados para uma chácara pertencente a José Nelio no município de Goiania. Nesse local, as marcas dos proprietários originais eram adulteradas para posterior revenda a produtores rurais.

A quadrilha possuía caminhão tipo gaiola para o transporte dos animais. Foram recuperadas várias cabeças de gado na propriedade de Jose Nélio, as quais estão sendo entregues às vítimas. De acordo com o delegado Glaydson Carvalho, outros integrantes da quadrilha ainda serão presos e outros animais estão sendo recuperados em poder de diversos receptadores. (Fonte: Polícia Civil)