Guerra nos bastidores da política goiana

Deputado e secretário quase foram para as vias de fato

O assunto predominante nas rodas políticas de Pirenópolis, durante toda essa semana, é sobre um entrevero que aconteceu no último final de semana naquela cidade turística de Goiás. Segundo apurado pelo jornal O Anápolis, uma discussão entre o deputado federal Marcos Abrão (PPS), e o Secretário Extraordinário do Governo de Goiás, João Gomes (PP) ex-prefeito de Anápolis, por pouco não terminou muito mal para a Base Aliada de Marconi Perillo.

Segundo algumas fontes contatadas pelo jornal, o fato ocorreu no sábado passado (22) durante uma visita do governador àquela cidade. A assessoria de Marconi Perillo aguardava a chegada do governador em um determinado local. Foi ali que iniciou um entrevero entre os dois políticos. A certa altura da discussão o deputado levantou a mão para atingir o secretário com um soco, quando Frederico Jaime, Chefe de Gabinete do Governador, conseguiu impedir que a mão do deputado atingisse a rosto de João Gomes. O entrevero teve duração rápida porque no mesmo instante o carro do governador estacionou nas proximidades do local da contenda.

Ninguém soube informar qual o motivo da discussão, no entanto, sabe-se que desde a posse de João Gomes na secretaria que coordena as ações de política habitacionais do Estado, o secretário vem encontrando resistência de setores da Agência de Habitação de Goiás, cujo presidente é ligado ao deputado Marcos Abrão e que possivelmente pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mesmo cargo que o secretário João Gomes já disse que pretende disputar. Essa informação ainda depende de confirmação, já que o assunto foi abafado pela assessoria política do governador Marconi Perillo.