Homem é preso após marcar encontro com menor de 11 anos em shopping de Águas Lindas

Mailton Ferreira de Souza, 27 anos

Um homem suspeito de assediar de maneira acintosa uma menor de 11 anos de idade foi preso por investigadores do Grupo de Apoio Operacional, Capturas e Investigação Criminal (Geic) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, na tarde de quinta-feira (15). A denúncia foi feita pela mãe da vítima.

Além de conversas dotadas de alto grau de erotismo registradas em diálogos por meio do aplicativo “whatsapp”, Mailton Ferreira de Souza, 27 anos, chegou a marcar um encontro com a jovem no Shopping Águas Lindas, onde foi preso em flagrante delito. Em consulta realizada no celular do autor, os policiais constataram que Mailton vinha assediando outras jovens.

O autor foi autuado pelo crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso (Artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena prevista é de reclusão de um a três anos, além de pagamento de multa. (Fonte: Polícia Civil)