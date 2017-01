Homem é preso por desvio de carga e falsa comunicação de crime

Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (12), Luiz José Venâncio, tendo em vista os delitos de uso de documento falso e furto mediante fraude. Venâncio era investigado pela especializada por suspeita de integrar uma organização criminosa especializada no desvio de carga e comunicação falsa de crime.

De acordo com as investigações, no dia 20 de dezembro do ano passado, Venâncio procurou a polícia alegando ter sido vítima de roubo de carga, quando transportava um carregamento de azeite de oliva da marca Galo, avaliada em R$ 500 mil, tendo registrado a ocorrência em Sergipe.

Comunicada, a Decar identificou que o Boletim de Ocorrência registrado por Luiz Venâncio era falso e que o mesmo haveria desviado a carga e recebido certa quantia para tanto. Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da Decar, a descoberta da fraude foi possível graças à parceria com a Polícia Civil de Sergipe. (Fonte: Polícia Civil)