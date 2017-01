Homem é preso por matar colega a machadadas em Bela Vista

O caseiro Cleidivan Alves Ferreira foi preso nesta quarta-feira (4), por matar um colega a machadadas e embalar o corpo em sacos plásticos, na zona rural de Bela Vista. O crime teria sido motivado por ciúmes, uma vez que o autor teria presenciado a vítima, identificada apenas como Givanildo, acariciando o corpo de sua esposa, enquanto esta encontrava-se embriagada.

A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima, ocorrida na manhã seguinte ao crime. De acordo com o delegado Alexandre Lourenço, o autor, sua esposa e a vítima fizeram uso de bebida alcoólica na noite de terça-feira (3). Outros dois trabalhadores da fazenda, ouvidos durante a averiguação da denúncia recebida, afirmaram que deixaram o trabalho mais cedo, justamente por temer o clima tenso entre os demais envolvidos.

Inicialmente, Cleidivan afirmou à polícia que Givanildo havia se desentendido com ele, recebido o dinheiro referente ao trabalho prestado na propriedade e ido embora em seguida. No entanto, seus pertences foram encontrados no alojamento da fazenda. Os agentes, então, iniciaram as buscas pelo corpo, quando a própria esposa do autor confirmou a ocorrência do homicídio.

Após o corpo ser encontrado enterrado no brejo, envolto em uma rede, sacos plásticos e lona, Cleidivan confessou o assassinato. Ele disse ter matado a vítima por ciúmes, após ter avistado o mesmo passando as mãos pelo corpo de sua companheira, enquanto esta, embriagada, repousava sobre uns sacos de cimento depositados na varanda que fica anexa ao alojamento ocupado pelos trabalhadores eventuais. (Fonte: Polícia Civil)