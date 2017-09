Homem é preso por matar sogra e cunhado com ajuda de comparsa

O servidor público Eduardo José dos Santos (na foto, de camiseta branca), de 37 anos, foi preso suspeito de matar a sogra e, quase um ano depois, o cunhado, em Goiás. O homem nega os crimes, mas o comparsa dele, Jhony Vinicius Dias (camiseta cinza), de 24 anos, que também foi detido, confessou e detalhou como eles ocorreram. Ambos foram apresentados na manhã desta terça-feira (12) na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

Segundo o delegado Marco Aurélio Euzébio, responsável pelas investigações, o motivo das mortes era manter o relacionamento com a adolescente, que atualmente tem 16 anos. O primeiro homicídio aconteceu em 29 de agosto de 2019, no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia. Patrícia Silva do Nascimento, de 35 anos, foi morta a pauladas por dois homens quando se preparava para dormir. Ela estava sozinha em casa.

Santos namorava a filha da vítima desde que ela tinha 13 anos. De acordo com a investigação, o servidor foi denunciado por estupro de vulnerável e, sabendo disso, Patrícia o chantageava dizendo que ia entregá-lo para a polícia. Após a morte da mãe, sem saber da participação do namorado no crime, a adolescente passou a morar com o namorado em Santa Cruz de Goiás.

Irmão da adolescente e filho de Patrícia, Wagner Nascimento passou a acusar o cunhado de ter matado a mãe dele. No último dia 23 de junho, segundo a investigação, Santos e Dias o mataram com golpes de capacete. Logo após a morte de Wagner, os dois foram presos pelo homicídio em Santa Cruz de Goiás. A polícia, então, associou os crimes, e Dias confessou a morte de Patrícia.(Fonte: Polícia Civil)