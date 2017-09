Homem que atirou contra várias pessoas em confraternização é preso em Formosa

Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa deram cumprimento nesta quarta-feira (27/09) ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Dhieferson Monteiro dos Santos, vulgo Dhiefim ou Pudy, de 21 anos.

De acordo com o delegado Vytautas Zumas, o investigado foi o responsável por um homicídio ocorrido em 12 de junho do ano passado no estabelecimento denominado Lava Jato Pica Pau, no setor Nordeste da cidade. “Em retaliação à morte do amigo Saulo Rodrigues de Souza, ocorrida mais cedo naquele mesmo dia, o Dhieferson dirigiu-se até o lava jato onde ocorria uma confraternização e, através de uma abertura na grade do local, e sem possuir uma vítima específica, descarregou uma pistola calibre .380 nas pessoas que ali estavam”, explicou.

Zumas conta que uma pessoa morreu e mais quatro ficaram feridas na ocasião. “O autor acreditou que o responsável pela morte de seu amigo estava naquele local e que o churrasco que ocorria seria em comemoração à morte ocorrida naquela mesma data”. Mas, ainda conforme o delegado, nenhuma daquelas pessoas tinha relação com o crime, sendo todas inocentes quanto à suposição de Dhieferson. (Fonte: Polícia Civil)