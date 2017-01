Homem que matou desafeto por dívida de R$ 20 é preso em Goianésia

A Polícia Civil de Goianésia cumpriu, no dia 12 de janeiro, mandado de prisão em desfavor de Paulo Henrique Santos, autor do penúltimo homicídio ocorrido na cidade, em 3 de dezembro do ano passado, tendo como vítima Maurício Aparecido de Jesus. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma discussão acerca de uma dívida de R$ 20, referente ao consumo de algumas fichas de sinuca e cervejas.

De acordo com as investigações, os envolvidos se desentenderam por conta da dívida de pequeno valor. Paulo Henrique deixou o local após o bate-boca, buscou a arma em casa e voltou, atirando contra Maurício, que morreu no local.

A Polícia Civil de Goianésia, elucidou todos os homicídios e latrocínios ocorridos no ano de 2016, tendo um rendimento de 100% dos casos. Atualmente, apenas o autor de um homicídio encontra-se foragido, todos os demais estão presos, à disposição da Justiça. (Fonte: Polícia Civil)