Homem suspeito de abusar sexualmente de filhos é preso em Planaltina

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Planaltina de Goiás, titularizada pelo delegado Bruno Mendes, com auxílio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), coordenado pelo delegado Cristiomário Medeiros, deu cumprimento, no dia 25 de janeiro, a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de C.C.S., no Residencial São Francisco, Setor Jardim Paquetá.

C.C.S. é acusado de ter estuprado reiteradas vezes sua própria filha, desde o ano de 2010, quando a vítima tinha apenas nove anos de idade, até o final de 2016, quando se deu a prática do último ato. Sobre C.C.S. recai ainda a acusação de ter tentado violentar também um de seus filhos, à época com apenas 11 anos de idade, não tendo consumado o fato por motivos alheios à sua vontade.

De acordo com as investigações, C.C.S. também vinha mantendo relações sexuais com outro filho seu, em troca de drogas, desde que o menor tinha menos de 14 anos de idade, até os presentes dias. O preso ficará à disposição do Poder Judiciário local. (Fontet: Polícia Civil)