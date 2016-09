Homicida com extensa ficha criminal é apresentado pela DIH

A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) apresentou, na manhã de quinta-feira, 1º, um indivíduo que executou o ex-namorado de sua companheira, Glenda Silva, no Setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Movido por ciúmes, Natha Alex de Lima (ao centro na foto) simulou diálogo com Bruno Henrique Silva a fim de atraí-lo e cometer o crime, ocorrido em junho deste ano.

De acordo com o delegado adjunto da DIH, Paulo Ribeiro, Bruno tinha um filho com a atual companheira de Natha. A vítima não conhecia a criança, e iniciou conversações com Glenda para iniciar convívio com o filho.

Natha fingia ser a esposa para Bruno

Incomodado com a conversação mantida pela vítima e sua cônjuge nas redes sociais, o autor do delito chegou a adquirir um número de celular para, a partir deste, iniciar conversa com a vítima como se fosse Glenda. No dia 7 de junho, Natha marcou um encontro com Bruno, fingindo ser a companheira. Ao chegar ao local, o autor realizou 11 disparos contra a vítima.

Com o fim das investigações e representação por prisão preventiva, Natha foi preso a 21 de julho em Ceres, enquanto se preparava para uma cirurgia de retirada de tumor cancerígeno.

A equipe de investigadores constatou a existência de dois outros mandados de prisão em desfavor de Natha, um por homicídio e outro por tentativa de homicídio. Também constam na ficha criminal do autor quatro homicídios consumados, dois roubos e duas condenações por porte ilegal de arma de fogo.