Hospital Estadual de Urgências de Anápolis vai oferecer 69 novos leitos após ampliação

O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) apresenta seus números de atendimentos em 2017. São mais de 550 mil atendimentos entre procedimentos cirúrgicos, atendimentos multidisciplinar, internações, exames e tratamentos, internações e núcleo pedagógico.

O Huana integra a rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), do tipo hospitalar de urgência e emergência, com funcionamento 24 horas, de abrangência regional, atendendo Anápolis e mais 56 municípios goianos das Regiões Pirineus, Vale do São Patrício, Serra da Mesa e Norte Goiano.

A instituição conta com 80 leitos de internação distribuídos nas especialidades de: cirurgia geral, bucomaxilofacial, ortopedia/traumatologia, neurocirurgia, vascular e clinica geral; 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 6 unidades de cuidados intermediários, além de 26 leitos de observação e 4 de recuperação pós anestésica (RPA).

Ampliação

Em fase final de ampliação, o Huana disponibilizará à população 69 novos leitos, sendo 15 de UTI. Será instalado um novo tomógrafo, bem como ampliação das áreas de urgência e áreas de apoio como cozinha, refeitório e lavanderia. O projeto de ampliação prevê a construção de uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, duas salas de centro cirúrgico, nova ala para administrativo, novo auditório e heliponto. A obra está orçada em mais de R$ 16 milhões e está em mais de 80% concluída