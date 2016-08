Hospital Evangélico, em nota oficial, esclarece situação de sua UTI

Como desdobramento da operação desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, quando da prisão de funcionários do SAMU e do Corpo de Bombeiros, envolvidos em recebimentos de propinas para encaminhar pacientes a determinados hospitais e unidades de terapia intensiva, o Hospital Evangélico Goiano, emitiu nota esclarecendo que a UTI mencionada na operação da MPE não pertence ao hospital e sim a uma empresa a quem foi terceirizada a referida UTI. Diz a nota:

A Direção do Hospital Evangélico Goiano vem a público declarar que se exime de qualquer participação nos fatos apurados pelo Ministério Público de Goiás.

As atividades da UTI Illuminata são exercidas por meio de contrato locatício de uma área no hospital, na qual encontra-se instalado o setor de tratamento intensivo da referida empresa.

Ao mesmo passo, afirma total desconhecimento dos fatos em apuração, repudiando veementemente qualquer prática que fira os princípios da probidade e da moralidade pública. Informamos também que as UTI’s de propriedade do hospital não tem nenhuma ligação administrativa com a UTI Illuminata.

A DIREÇÃO

Hospital Evangélico Goiano