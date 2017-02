Huana realizou mais de 500 mil atendimentos em 2016

Mais de 500 mil atendimentos entre procedimentos cirúrgicos, atendimentos multidisciplinar, exames e tratamentos, internações e refeições. Esses são os números de 2016, apresentados pelo Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana).

O Hospital atende 56 municípios do Centro-Norte goiano e é referência no atendimento de urgência e emergência da região. Todo atendimento é realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custo ao usuário e com mais de 98% de aprovação.

A concepção e manutenção do Huana é creditada ao Governo de Goiás que investiu aproximadamente R$ 22 milhões em sua obra física e estrutural. A unidade atua através de um contrato de gestão entre o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com a Fundação de Assistência Social de Anápolis (Fasa), entidade mantenedora e gestora da unidade.

A finalidade da unidade de Saúde é ajudar a reduzir a demanda dos atendimentos nos Hospitais de Urgências de Goiânia e atender a região Norte de Goiás, que não possui unidades de Urgência e Emergência.