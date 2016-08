Irmãos homicidas são presos em Anápolis

Paulo Henrique Conceição e Cleomar

Dois irmãos acusados de matarem um homem a facadas neste ano foram presos por investigadores do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis. Após informações segundo as quais Paulo Henrique Gomes da Conceição e Cleomar Gomes da Conceição Júnior estariam em Goianápolis, os policiais, em diligência empreendida nesse município no último dia 3, efetuaram a prisão de ambos.

De acordo com o delegado Fábio Vilela, as investigações apontam ter o crime ocorrido em uma habitação no Bairro Bom Clima, em Anápolis, utilizado como ponto de comercialização e consumo de drogas. Após terem desferido vários golpes de faca contra William Silvestre de Paiva, os irmãos fugiram sem deixar maiores informações. Ainda segundo Vilela, Paulo Henrique e Cleomar serão indiciados por Homicídio Qualificado (Artigo 121, Parágrafo 2°, do Código Penal), que prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos.