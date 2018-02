Irmãos suspeitos de matar por dívida de R$ 400 são presos em Luziânia

Policiais civis do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Luziânia prenderam no dia 23 de fevereiro, os irmãos Carlos Pereira Batista, conhecido como “Cuca”, e Marcos Pereira batista, vulgo “Beca”. Eles são suspeitos de serem coautores de crime de homicídio ocorrido em 18 de julho de 2017, no bairro Setor Fumal, contra a vítima Fabiano de Espindola Rodrigues, vulgo “Biano”.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 400 que a vítima detinha com o investigado “Cuca”. Cansados de cobrar a aludida quantia, os irmãos atraíram a vítima para o interior de um matagal, com o pretexto de consumirem drogas juntos. Todavia, os irmãos executaram as vítimas com diversos golpes de faca no rosto e no peito, provocando sua morte no local.