Anápolis é uma das poucas cidades de Goiás, onde a atividade turística é quase zero. Em Goiás existem várias cidades turísticas como Caldas Novas, Pirenópolis, Goiás Velho, Corumbá, etc. Agora, acredite se quiser, no Calendário de Eventos do Ministério do Turismo a única cidade goiana que aparece no cadastro é Anápolis com o Carnaval religioso que acontece de 28 de fevereiro a 04 de março. No calendário consta que acontece na cidade: ” Celebrai Anápolis é do Senhor”.