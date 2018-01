Jaraguá: PC fecha grande depósito de distribuição de etiquetas falsas

Policiais civis de Jaraguá, coordenados pelo delegado Glênio Ricardo Costa, prenderam nesta terça-feira (30/01) Michel Bernardo Coutinho. Os investigadores identificaram um depósito de distribuição de etiquetas falsificadas de marcas famosas e autuaram o homem em flagrante.

Segundo o delegado, a Polícia Civil apreendeu no imóvel “centenas de milhares de etiquetas, botões e rebites falsificados.” O depósito ficava na Vila Isaura. “Encontramos milhares de produtos falsos de várias marcas conhecidas e o Michel confessou ser o proprietário de toda a mercadoria. O material e o lucro que ele poderia ter com a venda gerariam um prejuízo de mais de meio milhão de reais”, afirmou Glênio.

Também no local foram encontradas e apreendidas diversas máquinas utilizadas na finalização de rebites e etiquetas. A Polícia Civil suspeita que Michel não é o único dono dos objetos e as investigações continuam no sentido de identificar, qualificar e localizar os demais envolvidos. (Fonte: Polícia Civil)