João Gomes já não pertence mais ao Partido dos Trabalhadores

A sua saída já era esperada por todos os integrantes do PT

Depois de reunir-se com o deputado federal. Rubens Otoni (PT) e com o ex-prefeito e atual vereador Antônio Gomide (PT) o ex-prefeito João Gomes anunciou o que já era esperado por todos: a sua saída do Partido dos Trabalhadores. João Gomes não saiu atirando pedras, mas conversando e mostrando tranquilidade, no entanto, nos bastidores fala-se em dificuldade de convivência com Gomide e que a sua saída não ocorreu antes devido à tentativa de reeleição ao cargo de prefeito que acabou sendo derrotado pelo atual prefeito Roberto Naves (PTB).

A reportagem não conseguiu contato com o ex-prefeito João Gomes, mas um assessor bastante próximo dele adiantou que a sua saída do PT era favas contadas e o ex-prefeito deixou o anúncio para depois de carnaval, o que acabou ocorrendo. O Assessor de Gomes não disse se ele vai filiar em outro partido nos próximos dias, mas a tendência natural é buscar um partido próximo do governador Marconi Perillo, possivelmente o PP, que hoje é comandado em Goiás pelo senador Wilder Morais, que foi eleito como suplente de senador de Demóstenes Torres, a quem sucedeu na cadeira do Senado com a cassação do titular.

A tendência natural de João Gomes é disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás e para isso ele deve procurar sua filiação partidária a tempo de preparar a disputa eleitoral do próximo ano, que por sinal promete ser bastante acirrada, principalmente em Anápolis onde já existem aproximadamente dez pré candidatos para a disputa de uma vaga no parlamento Goiano.