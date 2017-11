Jovem é preso suspeito de matar ex da namorada por ciúmes

Um jovem de 25 anos foi preso na quinta-feira (9) suspeito de matar o ex-namorado de sua companheira, no Setor Jardim Nova Esperança, em Goiânia. De acordo com as investigações, Alberto Fernando Ancelmo Ferreira ficou com ciúmes de Ogleyferson Pereira Godoy, também de 25 anos, por ele tentar se reaproximar da ex-namorada, supostamente, para manter contato com o filho. O detido confessa o crime e alega que a vítima tentou matá-lo dias antes.

O homicídio aconteceu no dia 8 de outubro deste ano, durante uma feira noturna de grande movimentação no setor. A vítima estava em um restaurante quando foi atingida por 10 tiros e morreu no local. Segundo o delegado Paulo Ribeiro, adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Alberto chegou a ameaçar a vítima. Por isso, Ogleyferson atirou contra a casa dele.

Ao ser apresentado, nesta sexta-feira (10), o suspeito confessou o crime. “Matei porque ele tentou me matar, deu um monte de tiros, não tinha outra escapatória. Ele nunca quis saber do filho e agora veio mexer com a mulher dos outros”, se defendeu Alberto. De acordo com a polícia, o suspeito já foi condenado por roubo e mora em Goiânia há um ano e meio. Ele foi preso em casa, no mesmo bairro onde aconteceu o homicídio.)Fonte: Polícia Civil)