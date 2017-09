Juizado Criminal de Anápolis abre seleção para instituições interessadas em recursos provenientes de prestações pecuniárias

O juiz Mateus Milhomem de Souza, do Juizado Criminal de Anápolis, informa que já está disponível o Edital de seleção para custeio de projetos através de recursos provenientes de prestações pecuniárias. As instituições públicas ou privadas devem possuir finalidade social e estarem previamente credenciadas, possuindo atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, atendendo as áreas vitais de relevante cunho social do Município de Anápolis.

Atualmente, a conta vinculada ao Juizado Criminal de Anápolis possui disponível o valor de R$ 200 mil. Cada projeto não poderá receber valor superior a R$ 37.480,00 e terá o prazo de 12 meses para sua execução.

As instituições deverão protocolar o pedido de destinação para seu projeto até o dia 31 de setembro, das 13h às 18h, no balcão do Juizado Especial Criminal de Anápolis, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, nº 1211, 4º andar, no Centro. Confira o Edital. (Texto: Gustavo Paiva – Centro de Comunicação Social do TJGO)